Herzlichen Glückwunsch, Mats Hummels! Der deutsche Nationalspieler wird heute 30 Jahre alt und scheint seinen Geburtstag im Kreise seiner Familie zu verbringen. Neben Gattin Cathy (30) wird ihm mit Sicherheit auch Sohnemann Ludwig zu diesem runden Jubiläum gratulieren. Eine rührende und vor allem öffentliche Liebeserklärung gab es obendrauf: Cathy ließ es sich nicht nehmen, ihrem Mann im Netz eine ganz besondere B-Day-Botschaft zu hinterlassen!

Die Liebe zwischen dem Geburtstagskind und seiner Partnerin hat schon lange Bestand, wie Cathys Post auf Instagram deutlich beweist: "Happy Birthday! Seit seinem 18. Lebensjahr feiern wir gemeinsam. Jetzt bist du auch im Club der 30er angekommen", kommentierte die 31-Jährige einen süßen Pärchenschnappschuss. "Ich bin stolz auf das, was du bist und auf das, was wir sind", säuselte sie weiter.

Gemeinsame Fotos sind eher selten: Zwar lässt Cathy ihre Fans täglich an ihrem Alltag teilhaben – ihr Liebesleben ist im Gegensatz dazu aber eine strikte Privatangelegenheit. Aus diesem Grund dürften sich ihre Follower am heutigen Tag umso mehr über das niedliche Couple-Selfie freuen: "Das ist wahre Liebe zwischen euch" und "Never ending Lovestory", schreiben zwei User unter dem Beitrag.

Instagram / Catherinyyy Mats Hummels und seine Ehefrau Cathy

Instagram / catherinyyy Mats und Cathy Hummels

Instagram / Catherinyyy Mats Hummels mit Ehefrau Cathy und Söhnchen Ludwig

