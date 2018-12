Lisa und Lena (16) haben in den vergangenen Jahren eine ganze Menge erreicht: Mit ihren lustigen und einfallsreichen Clips wurden die hübschen Zwillinge schnell zu den beliebtesten Streamern auf der Videoplattform Tik Tok! Kürzlich durften sich die Schwestern auch vor TV-Kameras beweisen, als sie gemeinsam mit Giovanni Zarrella (40) die Musiksendung The Dome moderierten. Jetzt haben sie einen weiteren Meilenstein geschafft: Lisa und Lena haben die 14-Millionen-Marke auf Instagram geknackt!

Das verkündeten die Twins nun auf ihrem Instagram-Kanal. "Wir danken euch allen für 14 Millionen Follower! [...] Wir sind so dankbar, euch alle zu haben", begannen die Blondinen ihre Botschaft. "Wir sind jetzt schon aufgeregt, was in der Zukunft noch alles kommen wird!" Außerdem posteten die Webstars eine Diashow mit etlichen Fotos von sich mit ihren Fans. In ihrer Story veröffentlichten sie auch noch einmal ihren allerersten Tik Tok-Clip, den sie damals zu Olivia O'Briens Hit "hate u love u" aufgenommen hatten.

Mit ihrer stolzen Anzahl an Abonnenten bewegen sich Lisa und Lena langsam auf die Spitze der deutschen Instagram-Stars zu – noch werden sie aber von den Fußballprofis Mesut Özil (18,6 Millionen Follower) und Toni Kroos (20,2 Millionen Follower) übertroffen.

WENN.com Lisa und Lena, Tik Tok-Stars

Instagram / lisaandlena Lisa und Lena, Oktober 2018

AEDT/WENN.com Lisa und Lena bei einer Veranstaltung in Berlin

