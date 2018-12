Zur besinnlichsten Zeit des Jahres scheint sich auch Offset (27) zu besinnen: Der Rapper möchte unbedingt seine Ex Cardi B (26) zurück! Anfang des Monats gab das Musikerpaar nach nur einem Jahr Ehe und trotz eines gemeinsamen Babys seine Trennung bekannt. Jetzt, kurz vor Weihnachten, kämpft der Hip-Hop-Künstler um ein Liebes-Comeback. Ob er mit seinem neuesten Video im Netz wohl Erfolg haben wird?

"Ich habe Dinge getan, die ich nicht hätte tun sollen und ich entschuldige mich dafür", erklärt der 27-Jährige in einem Clip auf Instagram. Schon während seiner Beziehung zu der Sängerin hatte die Gerüchteküche gebrodelt. So hieß es beispielsweise, Offset habe die damals noch schwangere Künstlerin mit anderen Frauen betrogen. Unter Tränen fährt der Rapper in seinem Post fort: "Weißt du, was ich meine? Dafür, dass ich dein Herz gebrochen habe, mein und Gottes Versprechen gebrochen habe, und dafür, dass ich selbstsüchtig und ein schlechter Ehemann gewesen bin." Und auch auf die gemeinsame Tochter will der stolze Vater an den Feiertagen keinesfalls verzichten: "Kulture, ich möchte Weihnachten mit dir verbringen."

Doch damit nicht genug: "Ich möchte in der Lage sein, den Rest meines Lebens mit euch verbringen zu dürfen", bettelt Offset weiter. Seinen rührenden Beitrag beendet das Migos-Mitglied mit den Worten: "Ich entschuldige mich, ich liebe dich und ich hoffe, du vergibst mir." Cardi reagierte auf den Clip bislang nicht.

Getty Images Offset und Cardi B im November 2018

Getty Images Offset, Rapper

Getty Images Offset und Cardi B in Los Angeles 2018

