Zur Premiere von "Mary Poppins' Rückkehr" am Mittwoch in London führte Maisie Williams (21) ihre neue Frisur aus: eine rosane Wellenpracht! Die Game of Thrones-Schauspielerin genießt nach dem Ende ihrer Dreharbeiten für die Kultserie ihre Stylingfreiheit offensichtlich in vollen Zügen. Das erste Mal hatte sie die Farbveränderung Ende November 2018 gezeigt – und bisher scheint sie die Entscheidung nicht bereut zu haben.

Mit dem kurz geschnittenen Pony und den schulterlangen Wellen in Pink war Maisies GoT-Figur Arya Stark nicht mehr wiederzuerkennen: Ende August 2018 hatte die 21-Jährige auf Instagram bereits den kurzen Schnitt präsentiert. Auch sie hatte sich damals wohl nicht mehr so recht wiedererkannt. Ihr Kommentar: "Neue Haare, wer ist das denn?" Doch mit der aktuellen Farbveränderung setzte sie der Verwandlung noch eins obendrauf: Im angesagten Pink erschien sie im Grunge-Look auf der Filmpremiere von "Mary Poppins' Rückkehr".

Mit nur 14 Jahren hatte sich die talentierte Schauspielerin gegen 300 Bewerberinnen für die Rolle der furchtlosen, schwertkämpfenden Heldin Arya Stark in der HBO-Hit-Serie "Game of Thrones" durchgesetzt. Für ihre Rolle gewann sie zahlreiche Awards. Im Jahr 2016 wurde sie darüber hinaus für den "Primetime Emmy Award" für herausragende Leistungen in der Nebenrolle einer Serie nominiert.

United Archives GmbH/ActionPress Sophie Turner und Maisie Williams in "Game of Thrones Staffel 7

Getty Images Maisie Williams, Schauspielerin

United Archives GmbH/ActionPress Sophie Turner und Maisie Williams in "Game of Thrones", Staffel 7

