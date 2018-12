Romantisches Happy End an Weihnachten? Khloe Kardashian (34) blickt wohl mit gemischten Gefühlen auf das Jahr zurück: Zwar war die Geburt ihres Töchterchens True wohl das Highlight, doch der Untreue-Skandal ihres Partners Tristan Thompson (27) überschattete diesen Moment. Mittlerweile haben sich die Neu-Eltern aber wieder zusammengerauft. Die 34-Jährige soll gedanklich sogar einen Schritt weiter gehen: Sie wünscht sich zum Fest der Liebe einen Antrag von ihrem Freund!

"Khloe ist sehr aufgeregt und hofft auf einen Verlobungsring von Tristan zu Weihnachten", verrät ein Insider dem US-Portal HollywoodLife. Wie die Quelle berichtet, soll der 27-Jährige schon ein paar Andeutungen gemacht haben. Khloe wäre also sehr überrascht, wenn nicht spätestens an Silvester die Frage aller Fragen von Tristan kommen würde und so ihr Familienglück perfekt machen würde.

Doch nicht immer war die Blondine so entschlossen: "Es gab eine Zeit, als Khloe sich nicht sicher war, ob sie Tristan heiraten möchte", plaudert der Insider weiter aus. Aber das Paar scheint mittlerweile alle Differenzen beigelegt zu haben. Die Turteltauben sollen aktuell sogar versuchen, ein zweites Kind zu zeugen.

Getty Images Tristan Thompson, Sportler

Anzeige

Getty Images Khloe Kardashian, Reality-TV-Star

Anzeige

Instagram / khloekardashian Khloe Kardashian und Tristan Thompson mit Töchterchen True

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de