Sind Khloe Kardashian (34) und Tristan Thompson (27) schon bald zu viert? Im April wurden die Reality-TV-Beauty und der Basketball-Star zum ersten Mal Eltern. Ihre Tochter True ist seitdem der ganze Stolz des Paares. Doch diese wird vermutlich kein Einzelkind bleiben. Gerüchten zufolge sind Khloe und ihr Liebster nämlich schon fleißig damit beschäftigt, die Familienplanung weiter voranzutreiben: Versuchen die beiden schon jetzt, ein Geschwisterchen für die kleine True zu zeugen?

Wie ein Insider nun gegenüber HollywoodLife verriet, wünschen sich die 34-Jährige und ihr sieben Jahre jüngerer Partner nur sieben Monate nach der Entbindung noch ein Brüderchen für True! "Sie ist noch nicht schwanger, aber sie geben ihr Bestes", erklärte die Quelle. Khloe liebe es, Mutter zu sein und wünsche sich daher nichts sehnlicher, als ein weiteres Baby. Sie und Tristan wollen demnach keine Zeit verlieren, um ein weiteres Kind zu zeugen.

Noch vor wenigen Monaten hatte Khloe sich ein zweites Kind mit dem Profisportler nicht vorstellen können: Nur kurz vor der Geburt ihrer Tochter war herausgekommen, dass Tristan seine Liebste während der Schwangerschaft betrogen hatte – und das sogar mehrfach. Ein großer Schock für Khloe, den sie erst einmal verarbeiten musste. Der Keeping up with the Kardashians-Star scheint sich davon jedoch wieder erholt und seinem Partner vergeben zu haben.

Splash News Khloe Kardashian und TristanThompson

Anzeige

Instagram / khloekardashian Khloe Kardashian und Tristan Thompson mit Töchterchen True

Anzeige

Robin Marchant / Getty Images Khloe Kardashian bei einem Event in NYC

Anzeige

Glaubt ihr, dass True bald ein Geschwisterchen bekommt? Ganz bestimmt. Nein, das sind nur Gerüchte! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de