Dieser Mini-Royal begeistert Monarchie-Fans rund um den Globus! Bilder von Prinz Louis sind aber eher selten – die Verzückung war also groß, als der Palast vor einigen Tagen ein Foto von Herzogin Kate (36) und Prinz William (36) mit ihren drei Kindern veröffentlicht hatte. Seitdem rätseln die Follower des Thronfolger-Paares: Wem ähnelt der zweitgeborene Sohn mehr? Die Bewunderer haben schon einen ganz klaren Favoriten.

Vergangenen Samstag postete der Kensington Palace auf seinem offiziellen Instagram-Account ein Portrait der fünfköpfigen Familie. Darunter häufen sich unzählige Kommentare, in denen die User über die Ähnlichkeit zwischen Louis und seinen Eltern diskutieren. Einer schreibt: "Endlich einer, der aussieht wie sie, Baby Louis ist Kates Abbild." Einem weiteren Fan fällt beim Anblick des süßen Familienfotos auf: "Louis hat definitiv die Middleton-Gene."

Auf dem Bild, das dieses Jahr auch als Weihnachtskarte verwendet werden soll, sitzt der kleine Prinz auf dem Schoß seiner Mama und grinst verschmitzt in die Kamera. Was meint ihr, wem sieht Louis ähnlicher, seiner Mama oder seinem Papa? Stimmt in der Umfrage ab!

Getty Images Prinz William und Herzogin Kate mit ihren drei Kindern Charlotte, George und Louis

Anzeige

Getty Images Herzogin Kate

Anzeige

Getty Images Prinz William bei einem Besuch in Stourbridge

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de