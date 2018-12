Laszive Augenpartie, verführerischer Blick, immer sexy gestylt – sogar im Arztkittel ist Schauspielerin Ellen Pompeo (49) einfach ein Hingucker. Der Grey's Anatomy-Star kann aber auch ganz anders. Denn jetzt wurde die Schauspielerin mit ihrem Ehemann, Produzent Chris Ivery, bei den gemeinsamen Weihnachtseinkäufen in Los Angeles erwischt. Dabei sahen die beiden aber so überhaupt nicht nach Hollywood aus, stattdessen ungeschminkt und extrem leger.

Paparazzi knipsten Fotos von Ellen und Chris, wie sie am Montag in Beverly Hills gerade den Spielwarenladen Tom's Toys verließen. Dort hatten sie womöglich die Weihnachtsgeschenke für ihre drei Kids Stella, Sienna und Eli erstanden. Eine sportliche Herausforderung für das Ehepaar, das sich deswegen nicht sonderlich in Schale geworfen hatte. Ellen trug eine grüne Jogginghose mit dazu passendem Kapuzenpulli. Ein Outfit, das sie noch durch ihre Balanciaga Handtasche aufwerten konnte. Ehemann Chris begleitete seine Frau im schwarzen Trainingsdress und mit Basecap.

Hilfe bekamen die beiden von den Mitarbeitern des Shops, welche die Einkäufe im Auto verstauten. Anschließend bedankte sich Ellen noch beim Ladenbesitzer. Ob der wusste, welche Stars er gerade bedient hatte?

SplashNews.com Ellen Pompeo beim Shopping in Beverly Hills

SplashNews.com Chris Ivery beim Shopping in Beverly Hills

Christopher Polk / Staff Ellen Pompeo mit Ehemann Chris Ivery während eines Red Carpet-Auftritts in West Hollywood

