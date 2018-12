Tiefe Einblicke in Lindsay Lohans (32) Beauty-OP-Vergangenheit! Dass der "Girls Club"-Star in seiner sehr langen Karriere schon einige schiefgegangene Eingriffe hinter sich hat, ist allseits bekannt. Immer wieder muss sich die 32-Jährige der Kritik stellen, ihrer Schönheit ein wenig auf die Sprünge geholfen zu haben. Jetzt hat ein Beauty-Doc das Gesicht und den Körper der Schauspielerin genauer unter die Lupe genommen – und klärt auf, wo Lindsay nachhelfen lassen hat.

"Lindsays Nase wirkt viel schlanker als früher, mit einer natürlichen Neigung und Spitze", erklärt ein Arzt einer britischen Schönheitsklinik gegenüber Mirror. Die erste mögliche OP lokalisiert der Spezialist also in ihrem Gesicht – doch das ist längst nicht alles. So soll sich die Schauspielerin außerdem den Wangenbereich und die Lippen aufgepolstert, sowie mit Botox im Stirnbereich nachgeholfen haben. Auch eine Brustvergrößerung schließt der Schönheitschirurg nicht aus.

Doch eines scheint für den Doc ebenfalls klar zu sein: Was Eingriffe angeht ist Lindsay mittlerweile weit natürlicher unterwegs als früher. Während sie sich in früheren Jahren die Lippen unnatürlich auffüllen ließ, scheinen diese Zeiten nun vorbei zu sein. Laut dem Arzt wählt die Rothaarige heute "eine natürlichere Form und Proportion als in der Vergangenheit".

Slaven Vlasic/Getty Images for Daily Mail Lindsay Lohan bei einer DailyMail-Party

Getty Images Lindsay Lohan bei der Gabrielle's Gala

Getty Images Lindsay Lohan bei den Elle Style Awards

