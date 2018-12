Immer schön eins nach dem anderen. Zwar ist Sabia Boulahrouz (40) gerade im Weihnachtsstress, doch ihr Leben hat die Zweifach-Mama fest im Griff. Und da stehen Tochter Amaya und Sohn Daamin ganz oben auf der Prioritätenliste. Was aber ist mit der großen Liebe, nachdem die Beziehung zu Ex-Mittelfeldstar Rafael van der Vaart (35) schon im Sommer 2015 in die Brüche gegangen war? Sabias klare Antwort: Die Männerwelt kann ruhig noch ein Jahr warten.

"Ich habe entschieden, mich noch ein Jahr intensiv meinen Kindern zu widmen. Dann sind sie in einem Alter, wo sie schon sehr selbstständig sind – und ich bin bereit, mich auf eine neue Liebe einzulassen!", erklärt das Model gegenüber Bild. Zugleich macht Sabia deutlich, dass Amaya und Daamin derzeit tatsächlich alle Zeit in Anspruch nehmen. "Ich habe schon 500 Kekse für die Schulklassen der Kleinen gebacken", erzählt sie bei einem Rundgang über den Weihnachtsmarkt und bekennt zugleich, dass noch Aufgaben bleiben: "Alle Geschenke habe ich noch nicht zusammen."

Ob sich die Liebe an diese Planung hält, bleibt dennoch abzuwarten. Zumindest in der Vergangenheit ging es durchaus turbulent in Sabias Liebesleben zu. So war sie nach Beziehungen mit Unternehmer Milan Bakrac und DJ Markus Gardeweg mit Kontor-Records-Gründer Jens Thiele verheiratet. Nach dem Ehe-Aus heiratete sie Fußballer Khalid Boulahrouz (36) und war dann später mit Rafael van der Vaart liiert.

Becher/WENN.com Sabia Boulahrouz

Becher/WENN.com Sabia Boulahrouz bei der "Nacht der Legenden" 2017

Instagram / sabia_boulahrouz Sabia Boulahrouz auf Sylt

