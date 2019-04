Mirja du Mont (43) befindet sich in Hamburg in bester Promi-Gesellschaft! Nach 16 gemeinsamen Ehe-Jahren ließen sich Mirja und Sky du Mont (71) Anfang 2017 scheiden. Seitdem versucht die Beauty ihre Privatsphäre und ihr Liebesleben zu schützen. Doch ausgerechnet ihre beiden Nachbarinnen erschweren der 43-Jährigen dieses Vorhaben enorm: Das Model wohnt nämlich zwischen keinen Geringeren als Sylvie Meis (41) und Sabia Boulahrouz (41) – logisch, dass da die Paparazzi nicht weit sind!

In einer Promi Shopping Queen-Folge, die am Ostersonntag ausgestrahlt wurde, erzählte Mirja ihren beiden Konkurrentinnen Suzan Odonkor und Jennifer Knäble (39) von ihrer Nachbarschaft, die bei Fotojägern hoch im Kurs stehe: "Das Problem ist, dass neben mir Sylvie wohnt. Rechts ist Sylvie, links ist Sabia." Besonders in Erinnerung blieb der Promi-Dame ein Erlebnis mit enorm aufdringlichen Fotografen, die mit Teleobjektiv in ihr Schlafzimmer fotografiert hätten.

Wenigstens an den Ostertagen blieben Mirja die lästigen Fotoreporter erspart – denn die verbrachte sie nicht in ihrer Wahlheimat Hamburg, sondern in Paris. Dort genoss die Schönheit sichtlich das warme Frühlingswetter, wie sie auf Instagram mit mehreren Schnappschüssen unter Beweis stellte.

Instagram / mirja_du_mont Mirja du Mont, Suzan Odonkor und Jennifer Knäble

Instagram / mirja_du_mont Mirja du Mont im April 2019 in Hamburg

Instagram / mirja_du_mont Mirja du Mont im April 2019 in Paris

