Sabia Boulahrouz (41) schwebt tatsächlich wieder auf Wolke sieben! In den vergangenen Jahren war es still um das Liebesleben des Playmodels – die Beauty habe einfach mal solo bleiben wollen. Doch eindeutige Videoaufnahmen, die die 41-Jährige nun wild knutschend mit einem Mann vor einem Burger-Restaurant zeigten, ließen die Vermutung aufkommen, dass die Ex von Rafael van der Vaart (36) ihr Single-Leben endgültig über Bord geworfen hat. Jetzt bestätigte Sabia es selbst: Sie ist wieder in einer Beziehung!

„Ja, ich bin in einer festen Partnerschaft! Wir kennen uns durch gemeinsame Freunde", verriet die hübsche Brünette gegenüber Bild. Die Turteltauben würden sich bereits seit einigen Jahren kennen: "Es hat aber erst vor Kurzem Klick gemacht", offenbarte Sabia weiter. Sie und ihr Freund Iman seien superglücklich miteinander. "Und das Beste: Meine Kinder finden ihn ganz toll – und er sie auch. Wir haben gemeinsam schon viel Zeit verbracht, fühlen uns alle super wohl", schwärmte sie von ihrem Liebsten.

Tatsächlich ist Iman der Besitzer des Burgerladens, vor dem die zwei nun beim Flirten erwischt wurden. Doch obwohl die Katze jetzt aus den Sack ist, will Sabia ihre neue Beziehung nicht an die große Glocke hängen: „Ich möchte mein Glück zukünftig aus der Öffentlichkeit raushalten. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass das besser ist", stellte die frühere Spielerfrau klar.

Instagram / sabia_boulahrouz Sabia Boulahrouz in Kampen

ActionPress / Zick, Jochen Sabia Boulahrouz in Berlin

Becher/WENN.com TV-Beauty Sabia Boulahrouz, März 2019

