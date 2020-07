Babyglück im Hause Boulahrouz! Die vergangenen Monate waren nicht besonders leicht für die Ex von Rafael van der Vaart (37). Nachdem Sabia (42) nach einigem Hin und Her endlich wieder in einer glücklichen Beziehung war, gab sie bekannt, dass auch ihre neue Liebe gescheitert sei. Über den Trennungsschmerz dürfte der Reality-TV-Darstellerin nun aber diese freudige News hinweghelfen: Sabia ist zum ersten Mal Oma geworden. Ihre Tochter Katharina hat ein Kind zu Welt gebracht.

Wie die 42-Jährige gegenüber Bunte verriet, hat ihr ältester Nachwuchs bereits vor drei Wochen einen Sohn zur Welt gebracht. Papa des kleinen Leonardo ist Katharinas Freund Timmi, der wie sie selbst 24 ist und den sie schon im kommenden Jahr heiraten will. Viele Infos zu dem neuen Familienmitglied gibt es bisher zwar noch nicht. Eltern und Kind seien aber wohlauf und auch die Schwangerschaft soll ganz ohne Komplikationen verlaufen sein. Die frischgebackene Mama ist Sabias Tochter aus einer früheren Partnerschaft mit einem Hamburger Gastronomen.

Sabias kleiner Enkel kann sich nun nicht nur auf eine megajunge Großmutter freuen, sondern auch über seine junge Tante Amaya sowie Onkel Daamin. Denn die Sportlerin selbst hat neben ihrer Erstgeborenen noch zwei Kinder, die gerade neun und zehn Jahre alt sind. Die Sprösslinge stammen aus ihrer Beziehung mit Khalid Boulahrouz (38).

ActionPress / Michael Timm / face to face Sabia Boulahrouz bei "Aladdin and Friends in Concert"

ActionPress / Ot, Ibrahim Sabia Boulahrouz im März 2019

Instagram / sabia_boulahrouz Sabia Boulahrouz in Kampen



