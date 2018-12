Bei diesen festlichen Grüßen geht einem das Herz auf! Weihnachten steht vor der Tür – und auch bei Prinz Oscar (2) und Estelle (6) scheint die Vorfreude zu steigen. Kurz vor dem sogenannten "Fest der Liebe" hat der Palast jetzt den alljährlichen Weihnachtsgruß des schwedischen Königshauses veröffentlicht. Das Video zeigt Kronprinzessin Victoria (41), Prinz Daniel (45) und ihre zwei Kids beim weihnachtlichen Basteln und Singen.

In dem Clip auf dem offiziellen YouTube-Account der Royals versammelt sich die vierköpfige Familie in einem festlich dekorierten Gewächshaus, um Weihnachtsschmuck zu gestalten. Während Oscar mit Mama Victoria eine Orange mit Nelken verziert, baut die sechsjährige Estelle einen Kranz aus Tannengrün. Anschließend trällert die dritte der Thronfolge fröhlich einen schwedischen Weihnachtssong. Auch ihr kleiner Bruder beweist sein Gesangstalent und stimmt ein paar Zeilen des Kinderliedes "Tre pepparkaksgubbar" an.

Dass das schwedische Thronfolger-Paar und dessen Kinder ihren Fans vor Heiligabend einen Gruß sendet, ist mittlerweile zu einer Tradition geworden. 2017 veröffentlichte der Palast ein Video, das die Mini-Royals beim Rodeln mit Victoria und Daniel zeigte. Auch schon vor drei Jahren hatte Estelle beim gemeinsamen Backen mit ihren Eltern die Zuschauer verzückt.

Internetseite des schwedischen Königshauses Prinzessin Victoria und Söhnchen Oscar beim Weihnachtsvideo 2018

Kungahuset.se / Tiina Björkbacka, Royal Court of Sweden Prinz Daniel und Prinzessin Estelle im Weihnachtsvideo 2018

Instagram / kungahuset Prinzessin Estelle und Prinz Oscar von Schweden zum Luciafest 2018

Michael Campanella/Getty Images Prinzessin Estelle, Prinz Daniel und Prinz Oscar im März 2017

Utrecht, Robin Prinzessin Estelle, Prinzessin Victoria und Prinz Oscar bei einem Empfang auf Schloss Solliden

PPE/face to face Prinz Daniel, Prinzessin Estelle und Kronprinzessin Victoria im Dezember 2018



