Fast wäre aus Sandra Bullock (54) eine Teenager-Mama geworden! Die Hollywood-Schauspielerin fand ihr Mutterglück schließlich doch etwas später als geplant: Mit 46 Jahren adoptierte Sandra ihr erstes Kind Louis. Wenn es nach ihr gegangen wäre, hätte sie aber schon viel früher mit der Familienplanung begonnen. Nur eine Person machte ihr da einen Strich durch die Rechnung: ihre eigene Mutter, die 2000 verstorbene Opernsängerin Helga Meyer.

"Ich wäre bestimmt mit 17 schon schwanger gewesen. Ich wollte schon in sehr jungen Jahren Mama werden. Ich habe den Antrieb und das Verlangen danach gefühlt", erzählte Sandra dem US-Magazin Entertainment Tonight. Ihre Mutter habe dem aber einen Riegel vorgeschoben: "Meine Mutter wusste das und hat mich unter Verschluss gehalten".

Heute ist Sandra tatsächlich zweifache Mama. 2010 adoptierte sie Söhnchen Louis, fünf Jahre später nahm sie dann Adoptiv-Tochter Laila auf – und genießt seither ihre Mutterrolle in vollen Zügen. Ihren Nachwuchs nimmt sie so oft wie möglich zu Drehs mit, zuletzt an das Set ihres neuen Films "Bird Box". Ihre Kinder hätten sie grundlegend verändert, erzählte Sandra vor einiger Zeit dem Magazin – und schwärmte: "Ich bin so gesegnet".

MARK RALSTON/AFP/Getty Images Sandra Bullock bei den Oscars 2010

Getty Images Sandra Bullock, Schauspielerin

ActionPress Schauspielerin Sandra Bullock und ihr Partner Bryan Randall

