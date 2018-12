Silvia Wollny (53) kann es einfach nicht lassen! Der Wollny-Momager kümmert sich liebevoll um seine zahlreichen Kinder und Enkel und ergreift hier und da die eine oder andere strenge Erziehungsmaßnahme – dabei hat das Großfamilienoberhaupt selbst gegen eine lästige Angewohnheit anzukämpfen: Sie raucht eine Zigarette nach der anderen! Spätestens seitdem Silvia von ihrem Arzt hören musste, dass ihr Lungenvolumen nur noch 77 Prozent umfasse, wollte die Promi Big Brother-Siegerin von 2018 die Quarzerei stoppen. Im Interview mit Promiflash verriet sie, warum sich das als schwieriger erweist als erwartet.

"Ich hatte vor dem 'Big Brother'-Haus aufgehört zu rauchen, habe aber vorsichtshalber mal eine Schachtel eingepackt", erklärte die 53-Jährige im Promiflash-Gespräch. "Da ich dort so nervös war und so viel erlebt habe, bin ich wieder zum Raucher geworden", lautete ihre Begründung weiter. Stress sei für die Vollblutmama folglich immer wieder der Grund, warum sie sich eine Kippe anzünde – und das, obwohl sie genau wisse, dass sie ihre Gesundheit mit diesem Steckenpferd aufs Spiel setzt.

"Ich muss was dran tun, das weiß ich selber. Ich werde die ganze Sache in nächster Zukunft in Angriff nehmen", versprach die schlagfertige Blondine. Das dürfte auch ihren Kids gefallen – immerhin zeigte sich Tochter Estefania (16) bereits empört über das Verhalten ihrer Mutter: "Du sagst zu uns, wir sollen nicht rauchen, aber rauchst selbst total viel!"

Die Wollnys, RTL II Silvia Wollny bei einer ärztlichen Untersuchung

Schürmann, Sascha/ActionPress Silvia Wollny, "Promi Big Brother"-Siegerin 2018

Schürmann, Sascha/ActionPress Silvia Wollny im Finale von "Promi Big Brother" 2018

