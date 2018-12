Sarah Lombardi (26) schwebt seit etwa einem Jahr wieder auf Wolke sieben: Die Sängerin hat in Roberto ihren Traummann gefunden. Das Glück der beiden trübt nur eins – sie führen eine Fernbeziehung zwischen Köln und Berlin; über 500 Kilometer trennen die beiden. Aktuell wünscht sich die Brünette nichts sehnlicher, als dass ihr Partner eine Wohnung in ihrer Heimat findet. Doch warum lässt sie den Italiener nicht einfach gleich bei sich einziehen?

Noch vor knapp einem Jahr speiste Sarah die Frage nach einem männlichen Wohnpartner im Closer-Interview mit folgenden Worten ab: "Ein Mann kommt mir nicht ins Haus." Der einzige Mann in ihrem Haus sei ihr kleiner Sohn Alessio (3) – der steht bei der ehemaligen DSDS-Teilnehmerin auch einfach an erster Stelle. Zwar verstehen sich der Dreikäsehoch und Sarahs Neuer gut, doch gemeinsam wohnen werden sie vorerst wohl nicht.

Da sich Roberto ja bereits um Appartements in Köln bemüht, wird die Liebe auf Distanz zwischen ihm und seiner Freundin wohl bald Geschichte sein. Das ist wahrscheinlich gut so, denn ihre Treffen waren für Sarah und Roberto oft ein Organisationsakt, wie die TV-Beauty Promiflash verriet: "Das muss man immer ganz gut koordinieren und man muss die Zeit dann gut nutzen. Weil, er arbeitet unter der Woche und ich hab halt die meisten Sachen dann am Wochenende."

Getty Images Sarah Lombardi, Sängerin

Anzeige

Instagram / sarellax3 Alessio und Sarah Lombardi

Anzeige

Instagram / sarellax3 Roberto und Sarah Lombardi

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de