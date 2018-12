Sie musste gleich zwei harte Schicksalsschläge verkraften! Innerhalb kurzer Zeit verlor die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin Fiona Erdmann (30) zwei geliebte Menschen: Im Februar 2016 starb ihre Mutter Luzi an einer Nervenkrankheit. Knapp ein halbes Jahr später kam dann ihr damaliger Noch-Ehemann Mohammed bei einem Verkehrsunfall ums Leben. Am Geburtstag ihrer großen Liebe rührt Fiona jetzt mit einem emotionalen Post!

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die 30-Jährige nun eine Botschaft, die sie an ihren früheren Mann richtet. Die Worte des Models zeigen: An dem Verlust hat sie noch immer zu knabbern. "Ich vermisse dich jeden Tag, aber heute vermisse ich dich besonders… Ich hätte dich gerne in den Arm genommen und dir alles Gute gewünscht", offenbarte die ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmerin. "Ich denke jeden Tag an dich und hoffe, dort wo du jetzt bist, geht es dir gut und du spürst, dass du hier unten auf der Erde noch immer geliebt wirst", schrieb Fiona weiter.

Nach zwei schweren Jahren hat Fiona in diesem Jahr beschlossen, ihr altes Leben hinter sich zu lassen – sie kehrte ihrer Heimat den Rücken und wanderte ins arabische Emirat Dubai aus. "Ich wollte ein komplett neues Leben anfangen. Von Null beginnen", verriet sie in einem früheren Interview.

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann, Ex-GNTM-Model

Instagram/fionaerdmann Fiona Erdmann in Dubai

Wenzel/face to face Fiona Erdmann in Berlin im Mai 2017

