Oma Jenner ist in Spendierlaune! Kurz vor Weihnachten gibt es bei den Kardashians einiges zu feiern. Die Söhne von Kourtney Kardashian (39), Reign Disick und Mason Disick, hatten am 14. Dezember ihren vierten bzw. neunten Geburtstag. Grund genug für Oma Kris Jenner (63), Mason (9) mit auf Shoppingtour zu nehmen, quasi zwischen Geburtstag und Weihnachten. Da räumte der Celebrity-Sprössling dann auch ordentlich ab. Kris kaufte dem Neunjährigen eine Designerjacke von Versace für 3000 US-Dollar.

Laut der Designerplattform Farfetch wird für die Steppjacke mit dem Versace-typischen Barockprint 3125 US-Dollar verlangt. Das sind umgerechnet rund 2749 Euro. Dazu trug Mason unter anderem auch ein Shirt des italienischen Labels Fendi. Paparazzi-Aufnahmen halten das hochkarätige Outfit fest. Seine Omi glänzte ebenfalls in einem ihrer gewohnt glamourösen Ensembles. Aber es kommt noch dicker: Oma und Enkel machten außerdem noch an einem Gucci-Store halt – ob Mason da auch noch was abgestaubt hat?

Die Jenners bzw. Kardashians gehören zu den reichsten Familien der USA. Allein Kris’ Vermögen wird auf weit über 50 Millionen US-Dollar, also auf umgerechnet mehr als 44 Millionen Euro, geschätzt. Masons Mutter Kourtney soll 35 Millionen US-Dollar, umgerechnet rund 31 Millionen Euro, besitzen.

APEX / MEGA Mason Disick und Kris Jenner

APEX / MEGA Mason Disick, Reality-Star

Getty Images Kim Kardashian, Khloe Kardashian, Kendall Jenner, Kylie Jenner und Kourtney Kardashian

