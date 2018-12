Ihre Beziehung sollte leider nicht ewig halten: Gestern gaben Helene Fischer (34) und Florian Silbereisen (37) ihre Trennung bekannt. Nach zehn gemeinsamen Jahren sind die Schlagerstars kein Paar mehr, außerdem hat die "Atemlos"-Interpretin bestätigt, dass sie einen neuen Freund hat. Doch auch wenn die Liebe von ihr und Florian zu Ende ist, wird sie in den Songs von Helene weiterleben, denn: Einige ihrer Balladen hatte die 34-Jährige ihrem Exfreund gewidmet!

Auf ihrem Album "Für einen Tag" findet sich auch die Single "Wär' heut mein letzter Tag" – in dieser Ballade geht es um Florian: "Ihm ist dieses Lied gewidmet. Es erzählt von einer sehr starken Liebe, in der es einem an nichts fehlt. Die darf ich mit Florian erleben. Wäre heute wirklich mein letzter Tag, wäre das okay, weil ich geliebt habe und geliebt werde", erklärte Helene 2011 gegenüber der Schweizer Zeitung Blick. Außerdem handelt der gefühlvolle Song "Lieb mich dann" von Helenes Beziehung mit dem 37-Jährigen.

Über ihre Platte "Helene Fischer" sagte sie vor zwei Jahren im Bunte-Interview: "Einige Songs habe ich auch Menschen gewidmet, die mir wichtig sind und die ich liebe." Die Lieder, die die gebürtige Russin für ihren einstigen Lebensgefährten sang, sind die zwei Titel "Nur mit dir" und "Wir zwei".

P.Hoffmann/WENN.com, Promiflash Helene Fischer und Florian Silbereisen, Musiker

ARD /JürgensTV/ Dominik Beckmann Florian Silbereisen und Helene Fischer in der Show "Das große Fest der Besten 2018"

Action Press / THÜRINGEN PRESS Helene Fischer und Florian Silbereisen bei "Das große Fest der Besten" in Berlin

