Geht sie bald den nächsten Schritt in ihrer Kuppelshow-Karriere? In der diesjährigen Staffel von Love Island hat Jessica Fiorini schon ordentlich Aufsehen erregt. Sie vergnügte sich mit Sebastian Kögl vor laufender Kamera im Bett. Gehalten hat ihre Beziehung nach dem Finale der Sendung allerdings nicht. Nach gerade einmal anderthalb Monaten war schon wieder Schluss – Grund genug, um weiter öffentlich nach der großen Liebe zu suchen? Gegenüber Promiflash verriet die Blondine: Sie sollte die Schweizer Bachelorette werden!

Im Interview auf der SpreadCon by Spreadvertise erzählte Jessica: "Ich war beim Public Viewing und da waren die Leute vom Sender da und meinten: ‘Bachelorette Schweiz, was denkst du?’ Und ich habe geantwortet: ‘Nein, ist nicht so meins’." Ihrer Meinung nach sei eine Teilnahme nur fake, schließlich sei sie noch nicht über Sebastian hinweg: "Das ist ja dann auch unfair für die anderen Männer, wenn ich die Gefühle gar nicht zulassen kann, wenn ich noch Gefühle für jemand anderen habe."

Obwohl ein Liebes-Comeback der ehemaligen Islander wohl ausgeschlossen ist, verstehen sich die beiden nach der Trennung offenbar immer noch super. Als sie sich im Dezember bei einem Fan-Treffen erneut begegneten, war von einem schmutzigen Rosenkrieg nichts zu spüren.

RTL II / "Love Island" Sebastian Kögl und seine Jessica Fiorini bei "Love Island"

Anzeige

Instagram / sebastiankoegl Marcellino Kremers, Jessica Fiorini und Sebastian Kögl, Ex-"Love Island"-Kandidaten

Anzeige

Instagram / itsjessicafiorini Jessica Fiorini, Ex-"Love Island"-Kandidatin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de