Auch Cathy Hummels (30) ist nun gezwungen, sich zu verteidigen! Neuerdings müssen Influencer im Netz besonders vorsichtig sein, was sie posten. Einige Verbände, die gegen unlauteren Wettbewerb vorgehen, machten es sich jetzt zur Aufgabe, reichweitenstarke Webstars abzumahnen, die ihre Beiträge undeutlich oder gar nicht als Werbung markieren, obwohl darin ein Markenprodukt zu sehen ist. Auch wenn es sich dabei lediglich um einen Gegenstand aus dem Privatbesitz handelt, können hohe Geldstrafen drohen. Designerin Cathy ist ebenfalls in einen derartigen Prozess verwickelt – aber sie kann die Verhandlung kaum erwarten!

Das berichtete die Frau von Mats Hummels (30) via Instagram. "Ist es zynisch zu sagen, dass ich mich auf diesen Prozess freue? Ich will endlich eine klare Richtlinie, Gesetze und nicht mehr wegen jedem **** eine Abmahnung bekommen", erklärte die 30-Jährige. Ständig müsse Ludwigs Mama deswegen ihren Anwalt kontaktieren und sich mit den Klägern herumstreiten. "Das ist alles so ärgerlich und vor allem zeitintensiv, welche ich lieber mit meiner Familie verbringen oder für etwas Sinnvolles nutzen würde", ärgerte Cathy sich weiter. "So macht Instagram keinen Spaß mehr", stellte die Fashion-Expertin klar.

In ihrer Botschaft offenbarte Cathy ebenfalls, wie alles anfing: "In diesem Prozess geht es um einen blauen Elefanten, den ich von meiner Tante und Cousine zur Geburt bekommen habe. Ich habe ihn lediglich benutzt, um Ludwigs Gesicht unkenntlich zu machen", schilderte die Beauty. Könnt ihr ihre Einstellung zu dem Thema nachvollziehen? Stimmt ab!

Instagram / catherinyyy Cathy Hummels, Fashion-Expertin

Anzeige

Instagram / catherinyyy Cathy Hummels, Designerin

Anzeige

Instagram / catherinyyy Cathy Hummels mit ihrem Sohn Ludwig

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de