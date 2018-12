Sie präsentiert sich von ihrer natürlichen Seite! Cathy Hummels (30) versorgt ihre Follower im Netz regelmäßig mit Schnappschüssen von glamourösen Shootings und Auftritten auf dem roten Teppich. Entsprechend kennt man die Frau von Fußballer Mats Hummels (29) auch eigentlich nur perfekt gestylt und professionell geschminkt. Doch auch der Designerin bleibt nicht immer die Zeit, um sich aufzubrezeln. Nun gewährte die Münchnerin ihren Fans einen Einblick in ihren ungeschminkten Alltag: Cathy zeigt sich ganz natürlich in gemütlichen Klamotten und mit Schokolade im Gesicht!

Auf Instagram stellte Cathy jetzt etwas verwundert fest: "Ich poste Bilder und mache mich Stunden zurecht und denke, dass ihr euch darüber freut. Dann poste ich ein Bild in meiner Story, ungeschminkt und mit nassen Haaren und kriege viele Nachrichten à la: 'Cathy, so mag ich dich am allerliebsten!'" Doch die 30-Jährige nimmt das Ganze mit Humor und präsentiert sich ihren Anhängern auch bereitwillig mit Stirnband, Kuscheljacke und Krümeln im Gesicht: "Ok, bitte sehr. Hier mein wahres Ich mit Schokolade von meinem Riegel am Mund", schrieb sie weiter zu den beiden Aufnahmen, die sie gemeinsam mit Söhnchen Ludwig in der Küche zeigen.

Ihre Follower belohnten so viel Ehrlichkeit prompt mit jeder Menge Lob und Komplimenten: "Real Life ist doch eh viel interessanter" und "Natürlichkeit steht dir einfach am besten, Cathy! Deine Augen strahlen richtig", lauteten nur zwei der positiven Kommentare unter den Bildern.

Instagram / catherinyyy Cathy Hummels, Dezember 2018

Instagram / catherinyyy Cathy Hummels, Dezember 2018

Instagram / catherinyyy Mats Hummels Frau Cathy

