Seit gestern ist es traurige Gewissheit! Nach zehn gemeinsamen Jahren gehen Helene Fischer (34) und Florian Silbereisen (37) ab sofort wieder getrennte Wege. Das Liebes-Aus verkündete das Traumpaar der Schlagerwelt am Mittwochabend via Social Media. Sie wollen jedoch gute Freunde bleiben, hieß es weiter. Für die Fans war diese Nachricht ein Schock – immerhin knisterte es zwischen den beiden während ihres letzten gemeinsamen Auftrittes noch gewaltig!

Im März 2018 konnten die Zuschauer das Duo noch gemeinsam auf der Bühne erleben. Vor Live-Publikum und den laufenden Kameras der Show "Die große Schlagerüberraschung" turtelten die 34-Jährige und der Klubbb3-Star, was das Zeug hält. Leidenschaftliche Küsse hier, schmachtende Blicke da – Helene und Flori konnten einfach nicht die Finger voneinander lassen. Der Moderator half seiner Liebsten sogar noch wie Aschenputtel in ihren funkelnden Schuh. Dass das Märchen nur neun Monate später ein jähes Ende haben würde, hätte zu diesem Zeitpunkt wohl noch niemand erahnen können.

In das Herz der Schlager-Queen hat sich allerdings längst ein neuer Prinz verirrt: Thomas Seitel. Der Diplom-Sportwissenschaftler gehört schon seit Längerem zur Bühnen-Crew der Chartstürmerin und ist als Luftakrobat während ihrer Performances für Helenes Sicherheit verantwortlich. Noch im Januar hatte er in einer Sendung des Hessischen Rundfunks von der blonden Beauty geschwärmt: "Ihren Brustkorb vibrieren zu merken, wenn sie singt, ist schon sehr eindrucksvoll [...] Wir haben auf jeden Fall eine Menge Spaß in der Luft."

Sebastian Gabsch/Future Image/ActionPress Helene Fischer und Florian Silbereisen bei "Die große Schlagerüberraschung" im März 2018

Anzeige

Sebastian Gabsch/Future Image/ActionPress Helene Fischer und Florian Silbereisen bei "Die große Schlagerüberraschung" im März 2018

Anzeige

ActionPress Schlagersängerin Helene Fischer und Akrobat Thomas Seitel

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de