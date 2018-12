Diese Nachricht schockierte die Schlagerwelt: Am Mittwochabend gaben Erfolgssängerin Helene Fischer (34) und ihr Partner Florian Silbereisen (37) ihr überraschendes Liebes-Aus bekannt! Die beiden waren zuvor über zehn Jahre lang zusammen. Die Fans des Paares zeigen sich im Netz zutiefst schockiert und können es kaum fassen. Manche User beschäftigt eine Frage nun aber ganz besonders: Was wird jetzt eigentlich aus Florians Tattoo von Helenes Gesicht?

Kurz nach der Bekanntgabe ihrer Trennung brach auf dem Kurznachrichtendienst Twitter ein regelrechter Sturm an Kommentaren aus. Eines der heiß diskutierten Themen: Helenes Antlitz, das momentan noch mit dauerhafter Tinte Florians linken Arm ziert. "Was wird denn jetzt aus dem Tattoo? Und ich dachte immer, es sei eine gute Idee, den derzeitigen Partner so zu verewigen. Oder hat schon mal jemand gehört, dass dies ein Fehler sein könnte? Also ich ganz bestimmt nicht!", witzelte einer der Nutzer. "Jetzt muss er wohl eine Neue finden, die aussieht wie sein Tattoo", scherzte ein weiterer.

"Wie lange es wohl dauern wird, bis Flo sich auch von Helenes Gesicht trennt?" und "Kommt das Tattoo jetzt weg?", wunderten sich derweil zwei andere User. Was glaubt ihr: Wird Florian sich die Hommage an seine Ex bald entfernen lassen? Stimmt ab!

Thüringen Press / ActionPress Florian Silbereisens Tattoo von Helene Fischer

Jens Schlueter/Getty Images Helene Fischer und Florian Silbereisen, 2016

WENN.com Helene Fischer und Florian Silbereisen, März 2018

