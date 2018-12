In diesem Jahr wird alles anders: Hollywood-Star Sandra Bullock (54) zieht die Weihnachts-Reißleine und freut sich auf besinnliche Festtage. Die Zeiten mit mehr und immer mehr Geschenken sollen damit endgültig vorbei sein – auch für ihre beiden Kids Louis (8) und Laila (6). Die Devise für 2018 heißt: Drei kleine Geschenke pro Nase, dann ist Schluss – und selbst den Jüngsten Bullocks leuchtet Sandras Begründung dafür ein.

Weihnachten sei bei ihr "in den vergangen Jahren wirklich, wirklich übertrieben gewesen", gesteht Sandra bei Today. "Weil ich es übertrieben habe und dann doch Panik hatte, noch nicht genug besorgt zu haben und noch mehr geholt habe, womit auch alle anderen es weiter übertreiben mussten." In diesem Jahr aber, so die zweifache Mutter, "haben wir das gestoppt. Wir haben es gestoppt, weil so viel in der Welt passiert und viele Menschen gar nichts haben." Weihnachten 2018 für Louis und Laila bedeute "drei kleine Geschenke".

Die Schauspielerin betont, ihre Kids wüssten das und hätten es wundervoll aufgenommen. "Wir haben gesagt: 'Warum geben wir zur Weihnachtszeit nicht anderen Menschen etwas' und die Kinder fanden es fantastisch. Weihnachten ist damit drei kleine Geschenke." 2015 hatte die Oscar-Preisträgerin bei People berichtet, sie habe sich früher immer selbst als Santa Claus verkleidet und aus dem Haus geschlichen – "damit am dunklen Heiligabend ein Weihnachtsmann gesichtet werden konnte."

Getty Images Sandra Bullock, Schauspielerin

Anzeige

Theo Wargo / NBC / Getty Images for "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" Sandra Bullock bei der "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon"

Anzeige

Anthony Harvey/Getty Images Sandra Bullock bei der Premiere von "Minions" in London

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de