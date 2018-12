Fiese Attacke auf Ariana Grande (25). Die Sängerin hat nach einem schweren Jahr, mit mehreren Trennungen und dem Selbstmord ihres Ex-Freundes Mac Miller (✝26), zumindest beruflich großen Erfolg mit ihrer Single "thank u, next", die gerade alle Rekorde bricht. Scheinbar zieht das auch Neider an. Denn "Atypical"-Schauspieler Michael Rapaport hat die Sängerin nun heftig angegriffen. Doch Aris Fans verteidigen ihr Idol sofort mit vollem Einsatz!

Auf Twitter postete Michael ein altes Selfie der Sängerin, mit nassen Haaren und ohne Make-up. Dazu schrieb er: "Ariana Grande benimmt sich wie 12. Denk dir die Stiefel, in denen sie ihre Beine versteckt, das Cat-Eye-Make-up und den Genie-Pferdeschwanz weg, und schon, glaube ich, gibt es Frauen, die bei Starbucks arbeiten, die heißer sind." Arianas Fans waren vom Tweet des Schauspielers nur wenig begeistert: "Tut mir ja leid, dir das sagen zu müssen, Bro... aber wen du heiß findest, interessiert niemanden", kommentiert einer. Ein anderer schreibt: "Hast du dich in letzter Zeit mal im Spiegel angeschaut?" Viele nannten den Tweet sexistisch. "Noch ein alter Mann, der einer jungen Frau sagt, dass sie nur wegen ihres Aussehens etwas wert ist und dass es nicht gut genug ist", so ein Nutzer.

Entschuldigen wollte sich Michael aber nicht – im Gegenteil. Er nutzte die Aufmerksamkeit, um auf Twitter Werbung für seinen Podcast zu machen.

