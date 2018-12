Bereits seit vielen Jahren gelten Selena Gomez (26) und Taylor Swift (29) als echtes BFF-Dream-Team – die Freundinnen bringt einfach nichts auseinander. Während TayTay in den vergangenen Monaten ihre Karriere vorantrieb, zog sich Sel nach einem Zusammenbruch aus der Öffentlichkeit zurück. Die Zeiten in der Klinik liegen mittlerweile aber hinter der Sängerin: Aktuelle Fotos zeigen sie lachend und ausgelassen. Das ist aber nicht der einzige Hingucker: Selena trägt Merch-Klamotten von Taylor!

Auf den Schnappschüssen, die Sel strahlend im winterlichen Big Bear Lake in Kalifornien zeigen, sticht nicht nur ihr breites Lächeln direkt ins Auge. Die Instagram-Bilder, die eine gute Freundin der 26-Jährigen posten, beweisen mal wieder: Die Musikerin unterstützt ihre Freundin, wo sie nur kann. Der Pullover, der unter der offenen Jacke der “Wolves”-Interpretin hervorblitzt, stammt von Taylors großer “Reputation Stadium Tour”, mit der sie von Mai bis November dieses Jahres unterwegs gewesen ist. Angesichts so viel BFF-Liebe waren die Fans völlig aus dem Häuschen.

Einem Twitter-User fiel allerdings sofort auf: Auch Taylor hatte ihre Freundin bei ihrem Musik-Comeback im Sommer vergangenen Jahres gewissermaßen unterstützt. “Als Taylor zurückgekommen ist, hat sie ein Shirt mit Selenas Namen drauf getragen”, schrieb er zu einem Screenshot aus dem “Look What You Made Me Do”-Musikvideo der 29-Jährigen. Auf dem Oberteil finden sich unter anderem auch noch die Namen von Ryan Reynolds (42) und Blake Lively (31) – mit dem Paar verbindet TayTay ebenfalls eine enge Freundschaft.

Instagram / connarfranklin Selena Gomez mit Freunden in Big Bear

Instagram / selenagomez Selena Gomez und Taylor Swift

Xavier Collin / Image Press / Splash News Selena Gomez und Taylor Swift bei den Grammy Awards

