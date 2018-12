Kaley Cuoco (33) hat genug von den Spekulationen! Ende Juni hatte der The Big Bang Theory-Star seinem Liebsten Karl Cook bei einer romantischen Zeremonie das Jawort gegeben. Rund sechs Monate nach ihrem großen Tag genießen die Turteltauben jetzt ihre Flitterwochen in der Schweiz. Ein Schnappschuss sorgte allerdings für wilde Diskussionen: Ist die Schauspielerin schwanger? Kaley nahm den Gerüchten nun genervt selbst den Wind aus den Segeln!

Unter dem Kuss-Foto, das Kaley auf Instagram postete, wollten einige Follower einen Babybauch erkennen und fragten die Blondine direkt, ob sie Nachwuchs erwarte – zu viel für Kaley. Sie teilte daraufhin einen Screenshot der Kommentare in ihrer Story und versah das Ganze mit einem eindeutigen Statement. "Es tut mir so leid, dass ich mich auf diese Weise vorgebeugt habe, dass mein Kleid vom Wind aufgebläht wurde und man das vielleicht denken könnte", schrieb das TV-Gesicht. Dabei beließ es die 33-Jährige aber nicht: "Frage. Würdet ihr auch auf mich zukommen und mich so etwas fragen, wenn ich direkt vor euch stehe?"

Während es Kaley und Karl mit der Nachwuchsplanung offenbar etwas langsamer angehen lassen, wächst ihre kleine Familie dennoch stetig: Die Hollywood-Schönheit und der Profireiter adoptieren immer wieder Tiere! Neben vier Hunden und vielen Pferden gehören mittlerweile auch Hasen zur Cuoco-Kook-Familie dazu.

Christopher Polk/Getty Images Kaley Cuoco

Anzeige

Brian To/WENN Karl Cook und Kaley Cuoco bei einer Golden Globes Party

Anzeige

Instagram / normancook Kaley Cuoco, nach ihrer Schulter-OP, Juli 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de