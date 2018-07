Sie haben es gewagt! Die Spekulationen zahlreicher US-Medien hatten sich tatsächlich bewahrheitet: The Big Bang Theory-Star Kaley Cuoco (32) und ihr Liebster Karl Cook sind an diesem Wochenende vor den Traualtar getreten. Am Samstag gaben sich die beiden vor zahlreichen Familienangehörigen und Freunden das Jawort. Ihr großer Tag hätte dabei kaum romantischer sein können, wie zahlreiche Instagram-Storys und Schnappschüsse zeigen. Vom spitzenbesetzten Brautkleid über romantische Hochzeitsfotos bis hin zur ausgelassenen After-Party – Kaley und Karls großer Tag schien rundum perfekt zu sein und ist damit der beste Startschuss für eine glückliche Zukunft als Ehepaar.

