Ein Rotschopf an ihrer Seite! Seit Wochen kocht die Gerüchteküche, Kristen Stewart (28) sei nicht mehr mit ihrer Modelfreundin Stella Maxwell (28) zusammen. Zuletzt zeigten die beiden sich gemeinsam im Oktober im Amsterdamer Flughafen. Offiziell ist die Trennung bis heute nicht, aktuelle Fotos der Schauspielerin befeuern aber die Vermutung: Kristen wurde am Donnerstag mit einer anderen Frau gesichtet, mit der sie sogar Händchen hielt!

Die 28-Jährige wurde von Paparazzi gespottet, als sie mit der Unbekannten durch Los Angeles spazierte. Die beiden schienen beim gemeinsamen Lunch sehr vertraut und hielten sogar Händchen. Fans glauben, es könne sich um Stylistin und Fashionbloggerin Sara Dinkin handeln. Zumindest modisch ergänzen sich Kristen und ihre hübsche Begleitung perfekt: Beide Frauen trugen weite Ripped Jeans, weiße Vintage-Tees, schwarzes Schuhwerk sowie Ray Ban-Brillen.

Kristen dürfte erst seit Kurzem von ihren Dreharbeiten zurück in Los Angeles sein. Erst Anfang Dezember wurde das Reboot von "Charlie’s Angels" abgedreht, in dem sie mitspielt. Der Film von Regisseurin Elizabeth Banks (44) soll am 1. November 2019 in die US-Kinos kommen.

PG / BauerGriffin.com / MEGA Kristen Stewart und Stella Maxwell im Juli 2018

Anzeige

P&P / MEGA Kristen Stewart und eine Unbekannte in Los Angeles am 20. Dezember 2018

Anzeige

Getty Images Kristen Stewart beim Toronto International Film Festival 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de