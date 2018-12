Intimes Bekenntnis eines Stars! Natalie Portman (37) hat bereits mit einigen Hollywood-Stars vor der Kamera gestanden, darunter Mila Kunis (35) und Ashton Kutcher (40). Während die 37-Jährige 2010 mit der zwei Jahre jüngeren Kollegin für “Black Swan” drehte, spielte sie 2011 in “No Strings Attached” mit Ashton. Ihre jeweiligen Schauspielpartner lernten sich inzwischen kennen und lieben – Mila und Ashton sind heute sogar verheiratet. Jetzt wurde Natalie während eines Interviews gefragt, welcher der beiden besser küssen könne. Die Schauspielerin antwortete prompt: Mila!

In der US-amerikanischen Sendung Watch What Happens Live spielte Moderator Andy Cohen (50) darauf an, dass Natalie doch mit beiden vor der Kamera gestanden hätte, bis diese vorweg griff: “Ich habe sie beide sogar geküsst.” Daraufhin wollte es der Showmaster ganz genau wissen und hakte nach, welcher der beiden denn nun besser küssen könne. “Mila!”, lautet die eindeutige Antwort der Beauty.

Ohne auch nur eine Sekunde zu zögern, hatte Natalie ihre Schauspielkollegin zur besseren Küsserin im Vergleich zu deren Ehemann gemacht – und das beruht auf Gegenseitigkeit. Mila hatte ihrerseits bereits 2015 enthüllt, dass auch Natalie gut im Lippenspiel sei. “Sie küsst großartig”, sagte sie damals laut Mirror.

