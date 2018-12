Beth Chapman (51) dachte, den Krebs im vergangenen Jahr besiegt zu haben. Doch nun wurde ein erneuter Tumor in ihrem Hals gefunden: Der Krebs habe diesmal bereits auf die Lunge gestreut. Die Ärzte erklärten das Krankheitsstadium für unheilbar. Ihr Mann Duane "Dog" Chapman (65) verkraftet die schlechte Nachricht nur schwer. Dennoch will das Paar die festliche Zeit so normal wie möglich gestalten: Nun zeigten sich die beiden mit Sohn Leland auf dem Social-Media-Kanal der 51-Jährigen in weihnachtlicher Tradition.

In einem Interview mit InTouch Weekly verriet der Dog erst kürzlich, dass ihm permanent die Tränen kämen, er aber für seine Frau bete. Dass Beth sich erneut einer Chemotherapie unterziehen muss, ist ein harter Schicksalsschlag für das Kopfgeld-Duo. Doch ihre Weihnachtstradition lässt sich Beth dennoch nicht nehmen. Sie kommentierte einen weihnachtlichen Instagram-Schnappschuss mit den Worten: "Familientradition. Theater mit den Kindern zu Weihnachten. Und Churchill's zum Abendessen."

Der Reality-TV-Star Duane bestätigte vor Kurzem, dass seine Frau Beth erneut gegen Krebs kämpft, nachdem Ärzte zum wiederholten Mal einen Knoten in ihrem Hals fanden – diesmal doppelt so groß wie der aus dem Jahr 2017. Duane und Beth sind bekannt aus "Dog – Der Kopfgeldjäger" und berüchtigt dafür, bereits 6.000 Kriminelle aufgespürt zu haben, die sich nicht an ihre Kautionsbedingungen hielten.

Michael Loccisano/Getty Images Beth und Duane Chapman

Instagram / mrsdog4real Duane und Beth Chapman mit Sohn Leland

Instagram / mrsdog4real Beth und Duane Chapman, US-Reality-Stars

