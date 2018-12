Deutete Florian Silbereisen (37) die Trennung von Helene Fischer (34) bereits vor Monaten an? Erst am Mittwochabend machte das einstige Traumpaar der Schlagerwelt ihr Liebes-Aus öffentlich. Für die Fans der beiden ein schwerer Schock: Schließlich hatte es doch erst kürzlich noch Verlobungsgerüchte gegeben. Wie beide nun erklärten, sei jedoch schon damals alles aus gewesen – und das scheinen rückblickend auch Lyrics zu bestätigen, die Florian im Oktober veröffentlichte!

Am 17. Oktober erschien auf dem YouTube-Kanal von Thomas Anders (55) das gemeinsame Duett mit dem beliebten Blondschopf. In "Sie sagte doch sie liebt mich" singen die beiden Männer über ein verschmähtes Männer-Herz – und einige der Zeilen könnten schon damals das bittere Ende von Florian und Helenes Beziehung beschrieben haben. "Sie sagte doch sie liebt mich. Und drei sind eins zu viel", trällert der 37-Jährige im Refrain. Ob der Bayer damit wirklich seine Verflossene meint? Die dritte Person dürfte zumindest klar zu identifizieren sein – immerhin gab Helene noch in ihrem Trennungs-Statement zu, einen neuen Freund zu haben.

Die Fans des Volksmusikers sind sich zumindest sicher: Ihr Idol trauert seiner großen Liebe bereits in dem Track hinterher. "Jetzt, wo die Trennung von Flori und Helene raus ist, scheint es ein versteckter Wink von Flori gewesen zu sein, und hier wird über Helene gesungen...", vermutete ein Nutzer in den Kommentaren.

Jens Schlueter/Getty Images Helene Fischer und Florian Silbereisen bei "Das Adventsfest der 100.000 Lichter" 2016

Michael Kremer / Future Image / Action Press Thomas Anders und Florian Silbereisen auf der Bühne

Gulotta,Francesco/ActionPress Helene Fischer und Florian Silbereisen bei "Die große Schlagerüberraschung" im März 2018

