Dieser Babybauch gibt Rätsel auf! Bei Marco Reus (29) und seiner Freundin Scarlett Gartmann (25) ist der erste gemeinsame Nachwuchs unterwegs – diese tolle Nachricht teilte das Paar Mitte Oktober freudig mit seinen Fans, die sich natürlich riesig für die werdenden Eltern freuten. In den sozialen Medien verfolgen zahlreiche User seitdem die Schwangerschaft, doch dabei vermissen sie vor allem eins: ein richtiges Babybauchbild. Bislang müssen sich die Nutzer allerdings in Geduld üben, denn von einer Schwangerkugel fehlt noch immer jede Spur!

Kaum zu glauben, aber Scarlett soll Berichten zufolge tatsächlich schon fast im siebten Monat sein. Für die Follower der Fußballer-Freundin ein absolutes Unding, denn die lauern schon seit Wochen auf ihrem Instagram-Profil auf Schwanger-Pics. "Geht es euch auch so, dass ihr immer zuerst auf ihren Bauch schaut, um zu sehen, ob man den Babybauch sieht, oder bin ich die Einzige?", fragt eine Nutzerin in die Runde. Und nein, sie ist natürlich in guter Gesellschaft! Unter einem Foto der Schwangeren, auf dem sie enge Jeans und einen weiten Strickpulli trägt, geht das lustige Rätselraten weiter.

"Ich schau auch immer zuerst auf den Babybauch, der ist aber leider immer zu gut versteckt", "Hab ich was verpasst? Ist das Kind schon da? Richtig schlank siehst du aus..." und "Wir brauchen unbedingt mehr Babybauchfotos", fordert die Community. Ob das Model einfach nur gut kaschieren kann oder die Fotos einfach schon etwas älter sind? Immerhin teilte Scarlett vor Kurzem zwei Schnappschüsse, auf denen sich bereits eine Mini-Wölbung erahnen ließ.

Instagram / scarlettgartmann Scarlett Gartmann zeigt ihren Babybauch

Instagram / scarlettgartmann Scarlett Gartmann zeigt ihren Babybauch



