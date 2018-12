Es soll der schönste Tag des Lebens sein: die eigene Hochzeit. Ohne Zweifel war er das auch, als sich Bolly- sowie Hollywood-Star Priyanka Chopra (36) und Sänger Nick Jonas (26) Anfang Dezember in Indien das Ja-Wort gaben. Das Traumpaar scheint jedoch einen Weg gefunden zu haben, diesen Tag gar nicht enden zu lassen: Nach den dreitägigen Feierlichkeiten zu Monatsbeginn – und einer kurzen Auszeit in den USA – wurde nun in Mumbai schon wieder kräftig Hochzeit gefeiert.

Priyanka zelebrierte dies mit einem Foto auf Instagram, das sie mit dem treffenden Satz "Und die Party hört nicht auf" betitelte. Die Aufnahme zeigt das glückliche Brautpaar, wobei Priyanka ihrem Angetrauten schmachtend in die Augen blickt. Sie trägt ein langes blaues Kleid mit goldenem Blumenmuster, das ihre Figur sanft umspielt. Ihr Hals wird von einem mächtigen Diamant-Collier umrahmt.

Priyankas Fans bedanken sich für ihren Post binnen eines Tages mit mehr als 2,6 Millionen Likes und vielen guten Wünschen. Aber auch die Braut selbst sagt in einem Video, das sie an die Gäste richtet, Danke: "Darf ich für zwei Sekunden eure Aufmerksamkeit haben. Es bedeutet uns so viel, dass ihr alle heute Abend gekommen seid."

VB/MEGA Priyanka Chopra und Nick Jonas im Taj Palace in Delhi

Instagram / priyankachopra Priyanka Chopra und Nick Jonas in Mumbai

Splash News Priyanka Chopra Jonas in New York

