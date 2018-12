Priyanka Chopra Jonas (36) könnte wohl kaum glücklicher sein! Am 1. Dezember heiratete die Schauspielerin mit Nick Jonas (26) die Liebe ihres Lebens. Das Jawort gaben sich die jungen Eheleute sowohl in einer christlichen als auch in einer hinduistischen Zeremonie und feierten im Zuge dessen gleich mehrere Partys. Inzwischen scheint derweil wieder ein wenig Normalität in das Leben der zwei eingekehrt zu sein. Aus dem Strahlen kommen sie aber nach wie vor nicht heraus!

Besonders Priyanka steht ihre gute Laune seit der Hochzeit förmlich ins Gesicht geschrieben. Ob am Flughafen oder auf den Straßen New Yorks – Paparazzi lichten den "Quantico"-Star derzeit immer wieder mit einem breiten Grinsen im Gesicht ab. Selbst bei kurzen Spaziergang mit ihrem Hündchen strahlt die Miss World aus dem Jahr 2000 bis über beide Ohren.

Auch im Netz zeigten Priyanka und Nick in den vergangenen zwei Wochen wiederholt, wie glücklich sie miteinander sind. Die Social-Media-Accounts der beiden quellen momentan fast über vor niedlichen Hochzeits-Schnappschüssen. Sogar ihren Namen hat Pria in ihrer Instagram-Bio vor Kurzem offiziell geändert: Dort heißt die gebürtige Inderin mittlerweile nicht mehr Chopra, sondern Chopra Jonas.

SplashNews.com Priyanka Chopra Jonas und Nick Jonas bei ihrem Hochzeitsempfang

Splash News Schauspielerin Priyanka Chopra Jonas

Splash News Nick Jonas und Priyanka Chopra Jonas

