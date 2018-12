Die Aufregung der Kandidaten steigt gerade mit Sicherheit ins Unermessliche, denn heute Abend geht es um die Wurst! Um 20:15 Uhr ist es wieder so weit: Insgesamt zwölf Finalisten kämpfen um den Titel Das Supertalent 2019 und eine Siegesprämie von sage und schreibe 100.000 Euro. Neun Teilnehmer müssen sich allerdings warm anziehen: Chefjuror Dieter Bohlen (64) verrät jetzt in einem Interview, dass er drei klare Favoriten hat!

Gegenüber Bild plaudert der 64-Jährige aus, wer in seinen Augen am meisten Potenzial hat. Ganz vorne mit dabei: Alles-Schlucker Stevie Starr. Der Schotte ist bereits zum dritten Mal dabei und will auch in diesem Jahr wieder allen beweisen, dass er das Zeug zum Supertalent hat. Ob Glühbirnen, Billard-Kugeln oder der Ring von Jurorin Sylvie Meis (40) – der 53-Jährige verputzt alles und spuckt es den Besitzern prompt wieder unversehrt aus. "Stevie Starr ist für mich jemand, der mich jedes Mal umhaut. Man versteht einfach nicht, wie er es macht. Für mich ist er der beste Magier der Welt, und ich freue mich wie ein kleines Kind ihn wieder beim Supertalent sehen zu können" , schwärmt Dieter.

Ebenfalls gute Karten hat Sänger Lorenzo Sposato. Der 27-Jährige hat bereits bei DSDS sein Können unter Beweis gestellt, ist für die Castingshow damals extra aus seiner Heimat Italien nach Deutschland gezogen. Doch nach dem Recall war schon Schluss: Nun bekam er eine zweite Chance und haute Dieter bei den Castings so aus den Latschen, dass dieser sogar den goldenen Buzzer für den Musiker drückte.

Der Dritte im Favoriten-Bunde ist Bäcker Andreas Maintz, der mit seinen spektakulären Breakdance-Moves die gesamte Jury bei den Castings begeisterte. "Andreas Maintz hat uns alle total überrascht. Man hat von ihm nichts erwartet, aber was dann kam, war überragend und wirklich unterhaltsam. Ein Bäcker, der so gut tanzt, wo gibt es denn sowas", hält Dieter fest.

