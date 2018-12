Gibt es so kurz vor Weihnachten doch noch eine Liebesreunion? Rapperin Cardi B (26) und Offset (27) schienen bis vor Kurzem noch so glücklich zu sein: 2017 gaben sie sich in trauter Zweisamkeit das Jawort, ein Jahr später kam ihre gemeinsame Tochter Kulture Kiari zur Welt. Doch vor wenigen Wochen dann der Schock: Die Neu-Mami gab über Social Media ihre Trennung bekannt! Angeblich hat Offset seine Liebste betrogen. Aber haben sich die einstigen Turteltauben ihren Split noch einmal durch den Kopf gehen lassen? Aktuell sind sie nämlich zusammen im Urlaub!

Paparazzi-Aufnahmen zeigen die beiden bei einer gemeinsamen Fahrt auf einem Jet Ski in Puerto Rico. Und dabei kamen sich die eigentlich getrennten Eltern erstaunlich nahe: Sie teilten sich ein Wassergefährt und die Sängerin klammerte sich innig von hinten an ihren Noch-Ehemann. Auch auf ihren Instagram-Kanälen posten die beiden happy von ihrem Trip, jedoch ohne den anderen in ihren Storys zu zeigen. Ob Cardi und Offset sich abseits der Öffentlichkeit wohl noch einmal eine zweite Chance geben?

Zumindest würde sich das der Migos-Star wünschen: Offset entschuldigte sich öffentlich mit rührenden Zeilen bei seiner Verflossenen für seine Fehltritte und bat sie um Verzeihung. Und Cardi ist trotz ihrer Trennung und der angeblichen Affäre auch nicht schlecht auf ihren Ex zu sprechen – im Netz verteidigt sie ihn sogar vor fiesen Anfeindungen! Kommen Cardi und Offset wieder zusammen? Stimmt ab!

MEGA Cardi B und Offset

Getty Images Offset und Cardi B bei den BET Hip Hop Awards 2017

Getty Images Cardi B und Offset bei einer Party im Februar 2018

