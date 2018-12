Sylvie Meis (40) ist von ihrem neuen Freund total begeistert! Seit einigen Wochen gab es immer wieder Spekulationen darüber, ob die Moderatorin wieder einen Mann an ihrer Seite hat. Am Samstag bestätigte die TV-Beauty nun, dass sie frisch verknallt ist. Der Niederländer Bart Willemsen hat ihr den Kopf verdreht. Mit seinen 29 Jahren ist der Filmproduzent elf Jahre jünger als die Designerin: Wie geht die Fashionikone mit diesem Altersunterschied um?

In einem Facebook-Livestream erklärt Sylvie ganz offen, dass das Alter zwischen ihr und Bart nie eine Rolle gespielt hat. "Es ist Thema, weil andere Leute darüber sprechen", stellt sie fest. Doch die 40-Jährige hat auch das Gefühl, dass die Akzeptanz in der Gesellschaft zuletzt größer geworden ist. "Ich denke, es ist schon so, dass es immer weniger aufregend ist. So langsam sind sie auch daran gewöhnt, dass nicht nur Männer einen jungen Partner haben, sondern auch Frauen", schildert sie ihre Beobachtungen.

Erst im April feierte Sylvie ihren 40. Geburtstag. Im Promiflash-Interview verriet sie vor einigen Monaten, dass sie mit ihrem Alter überhaupt kein Problem hat. "Ich bin absolut da, wo ich sein möchte. Es geht immer noch weiter. Ich habe immer noch meine Träume und Ziele. Dafür bin ich dankbar. Das Leben fängt für mich mit 40 an, es kann jetzt richtig losgehen", blickte sie damals freudig in ihre Zukunft. Und tatsächlich beginnt mit Bart an ihrer Seite nun ein neuer Lebensabschnitt.

Instagram / sylviemeis Sylvie Meis und Bart Willemsen

Instagram / sylviemeis Sylvie Meis, TV-Star

Instagram / sylviemeis Sylvie Meis in Miami

