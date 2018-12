Ist Natascha Beil nun doch noch im Liebesglück? Trotz einigem Hin und Her schien die Beauty in der diesjährigen Love Island-Staffel in Tobias Wegener den Richtigen gefunden zu haben – doch seit dem vergangenen Oktober ist das Traumpaar NaTobi endgültig Geschichte. Jetzt könnte die hübsche Blondine aber wieder verliebt sein: Im Netz tauchten Hinweise auf einen neuen Mann an Nataschas Seite auf!

Ein Fitness-Model namens Manuel postete nämlich ein gemeinsames Bild von sich und Natascha in seiner Instagram-Story – darauf sind er und die Reality-Darstellerin Arm in Arm zu sehen. Was aber ein mögliches Anbändeln der beiden vermuten lässt, sind die bedeutsamen Wörtchen "In love", die der Hottie gemeinsam mit einem herzäugigen Smiley unter das Pic setzte! Außerdem verlinkte er die Ex-"Love Island"-Kandidatin unter dem Foto.

Dass Natascha Manuels Beitrag mittlerweile auf ihrem eigenen Kanal veröffentlicht hat, spricht ebenfalls dafür, dass die beiden ihre Liebe nun offiziell machen wollen. Was denkt ihr – sie die beiden ein Paar? Stimmt in der Umfrage unter dem Artikel ab!

Instagram / yeahitsmanu Fitnessmodel Manuel, Juni 2018

Instagram / taschajasmin_b Natascha Beil, Ex-"Love Island"-Kandidatin

Instagram / taschajasmin_b Natascha Beil, Ex-"Love Island"-Kandidatin, Dezember 2018

