Denise Kappès (28) ist in großer Sorge! Eigentlich blüht die ehemalige Bachelor-Kandidatin in ihrer Mamarolle total auf, doch aktuell kann sie die gemeinsamen Momente mit ihrem Baby einfach nicht genießen. Seit zwei Wochen schleppt Ben-Matteo bereits eine Erkältung mit sich rum und die Symptome wollen einfach nicht abklingen. Mittlerweile hat sich sein Zustand sogar so sehr verschlechtert, dass der Knirps Schwierigkeiten beim Atmen hat!

In ihrer Instagram-Story meldet sich Denise in den frühen Morgenstunden besorgt bei ihren Fans. Ben-Matteo hat in der vergangenen Nacht nur geweint und konnte einfach nicht schlafen. Die TV-Beauty sieht keinen anderen Ausweg, als ihren Sohnemann im Krankenhaus durchchecken zu lassen. "Er kommt mit dem Schnupfen einfach überhaupt nicht klar, weil die Nase ständig läuft und alles feststeckt. Ich hoffe, dass die Ärzte ihm dort helfen können und er wieder richtig Luft kriegt", erklärt der Realitystar.

Bereits vor einigen Tagen sah sich Denise gezwungen, mit Ben-Matteo zum Arzt zu gehen. Doch von ihrer Kinderärztin fühlte sich die 28-Jährige einfach nicht ernst genommen. "Sie meinte, er sei ein kerngesundes Kind. Find ich persönlich jetzt nicht", berichtet die Tattoo-Beauty.

Instagram / denise_temlitz_official Denise Kappès mit ihrem Sohn Ben-Matteo

Instagram / denise_temlitz_official Denise Kappès und Baby Ben

Instagram / denise_temlitz_official Denise Kappès mit ihrem Sohn Ben

