So hat Sarah Lombardi (26) sich das bestimmt nicht vorgestellt! Im Netz richtete die Musikerin kürzlich eine niedliche Liebeserklärung an ihren Sohn Alessio (3). Dazu postete die hübsche Brünette einige Schnappschüsse von sich und ihrem Spross. Doch statt lieben Komplimenten erntete die 26-Jährige vor allem böse Kommentare: Ihre Follower regten sich fürchterlich über die Pelz-Kapuze auf, die Sarah auf den Pics trägt!

Unter ihrem Instagram-Beitrag brach ein regelrechter Shitstorm los: "Wie kannst du nur echten Pelz tragen?" und "Pelz ist echt nicht in Ordnung, Sarah! Du musst doch ein Vorbild sein", ärgerten sich zwei Nutzer in den Kommentaren. Schließlich gebe es mittlerweile genug Alternativen zu der Echtfell-Variante: "Oh man, Sarah, das muss doch nicht sein – wieso nicht einfach Kunstfaser?", wunderte sich ein anderer User.

Doch einige Fans der Musikerin gingen sofort in Verteidigungsposition: "Woher wollt ihr überhaupt wissen, dass das Echtpelz ist?" und "Das ist doch ihre Sache", stellten zwei Follower klar. Hättet ihr gedacht, dass Sarahs Abonnenten sich so darüber aufregen würden? Stimmt ab!

Instagram / sarellax3 Sarah Lombardi mit ihrem Sohn Alessio, Dezember 2018

Instagram / sarellax3 Sarah Lombardi mit ihrem Sohn Alessio

STARPRESS/cinnemon red Sarah Lombardi, April 2018

