Diese Kandidatin hat viel Energie! Auch in diesem Jahr suchte Guido Maria Kretschmer (53) aus den Teilnehmerinnen der letzten zwölf Monate wieder seine Shopping Queen des Jahres. Neben den Kandidatinnen Sonja aus Hamburg, Johanna aus Berlin und Luisa aus Hannover war auch Eli aus München wieder mit von der Partie. Die Brasilianerin hatte sich schon im Sommer als sehr energiegeladen erwiesen: Sie überzeugte ihre Mitstreiterinnen und Guido mit einer Samba-Tanzeinlage auf dem Catwalk. Das kam jedoch auch am Sonntagabend nicht bei allen gut an.

Für das Show-Special konnte sich die Shopping-Liebhaberin über die prominente Begleitung von Sila Sahin (33). Die Schauspielerin war jedoch nach kurzer Zeit als Style-Beraterin schon genervt von Elis Energie. "Erst im Studio wieder tanzen. Hier nicht mehr", sagte der einstige GZSZ-Star bestimmend.

Auch die Zuschauer konnten die lebhaften Bewegungen der Show-Teilnehmerin nicht nachvollziehen. "Ein Punkt Abzug für das Rumgetanze", "Sie tanzt schon wieder" und "Nicht tanzen", hieß es auf Twitter. Guido war hingegen hin und weg von der Münchenerin. “Ich find das spitze. Mich freut das sehr”, kommentierte der 53-jährige Modeschöpfer.

MG RTL D / Andreas Friese Sila Sahin bei "Guidos Shopping Queen des Jahres"

Anzeige

Getty Images Sila Sahin

Anzeige

MG RTL D / Benno Kraehahn Guido Maria Kretschmer bei "Shopping Queen"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de