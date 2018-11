Fans von Guido Maria Kretschmer (53) dürfen sich freuen. In wenigen Wochen kürt der Designer wieder seine "Shopping Queen des Jahres". Immer im Dezember wählt er die vier besten Gewinnerinnen der letzten zwölf Monate aus, um seine ultimative Königin des Speed-Einkaufens zu krönen. Die Mädels dürfen sich dabei nicht nur über ein Geschenk, wie in der Vergangenheit Designerhandtaschen, freuen, sondern auch auf prominente Unterstützung. Die hat es in diesem Jahr in sich.

Eliene (37) aus München, Sonja (48) aus Hamburg, Johanna (23) aus Berlin und Luisa (33) aus Hannover holten sich in ihren Städten bereits den Titel "Shopping Queen". In der Hauptstadt treten sie nun ein zweites Mal an. Model Bonnie Strange (32), EX-GZSZ-Star Sila Sahin (32), Sängerin Patricia Kelly (49) und Schauspielerin Anouschka Renzi (54) begleiten jeweils eine der Ladys und stehen mit Rat und Tat zur Seite.

Das Motto der diesjährigen Ausgabe "Guidos große Fashion-Wand - Schnapp dir das passende It-Piece für deinen perfekten Look!" lässt auch diesmal wieder viel Spielraum für kreative Outfits. Am 23. Dezember können die Zuschauer sich dann bei Vox selbst von der Leistung der Kandidatinnen überzeugen.

MG RTL D / Andreas Friese Sila Sahin bei "Guidos Shopping Queen des Jahres"

MG RTL D / Andreas Friese Patricia Kelly bei "Guidos Shopping Queen des Jahres"

MG RTL D / Andreas Friese Bonnie Strange bei "Guidos Shopping Queen des Jahres"

MG RTL D / Andreas Friese Anouschka Renzi bei "Guidos Shopping Queen des Jahres"



