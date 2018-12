Ist Viola Kraus (28) wirklich glücklich verliebt? Mit einem kryptischen Kommentar hatte die ehemalige Der Bachelor-Teilnehmerin vor einigen Monaten für das Brodeln der Gerüchteküche gesorgt: Unter einem Social-Media-Beitrag ihres Kuppelshow-Kollegen Daniel Lott erwähnte die Miss München, sie habe den passenden Deckel zu ihrem Topf gefunden. Promiflash stellte die Blondine jetzt zur Rede: Gibt es in Violas Leben wirklich einen neuen Mann?

Ein breites Grinsen sagt mehr als Tausend Worte – das dürfte auch auf die 28-Jährige zutreffen: Beim Sugarverse Pressday in München auf den vermeintlichen Lover angesprochen, konnte das Model ein Strahlen nämlich kaum verbergen. Wirklich verraten wollte sie im Promiflash-Interview zwar nichts – dennoch: "Tatsächlich habe ich für mich entschieden: Ich bin glücklich und ich möchte jetzt mein Liebesleben zumindest jetzt, für ein paar Monate, einfach mal im Hintergrund behalten!", erklärte sie. Eins konnte sie ihren Fans aber versichern: "Ich bin happy, auf jeden Fall!"

Ob es sich bei dem vermuteten neuen Schatz der Bayerin wohl um einen prominenten Herrn handelt? Ihre letzten Flirtpartner hatten diese Eigenschaft zumindest geteilt: So hatte Viola bei Bachelor in Paradise ganz offen zunächst Sebastian Fobe (33) und dann Christian Rauch für sich gewinnen wollen. Nach der Trennung von Clea-Lacy Juhn (27) schrieb sie zudem ihren Ex-Bachelor Sebastian Pannek (32) erneut an.

Instagram / viola.kraus.official Viola Kraus, ehemalige Teilnehmerin von "Der Bachelor"

Anzeige

Getty Images Viola Kraus bei der Jose Carreras Gala 2018

Anzeige

MG RTL D Sebastian Fobe und Viola Kraus, "Bachelor in Paradise"-Teilnehmer

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de