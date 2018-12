Bei GZSZ gibt es bald wieder Grund zum Feiern: Am 28. Dezember flimmert Folge 6666 über die TV-Bildschirme! Vor mittlerweile 14 Jahren stieß auch Anne Menden (33) zum Cast der Erfolgs-Soap dazu. Seither erlebte sie in ihrer Rolle als Emily Badak allerhand Abenteuer. In einem Interview blickt die Schauspielerin jetzt zurück und verrät: So hat sich die Figur der Emily in den vergangenen Jahren verändert!

Egal, ob die Geburt ihrer Tochter Kate, der Tod ihres Vaters Hannes oder die Hochzeiten mit Tayfun und Paul – das Leben der Taschendesignerin Emily hatte bis jetzt Höhen und Tiefen. Doch wie würde die Schauspielerin Anne Menden die Entwicklung der Figur beschreiben, die sie Tag für Tag verkörpert? "Emily ist erwachsener geworden und übernimmt mehr Verantwortung", erzählte der GZSZ-Star im Gespräch mit RTL.

2018 war ein besonders ereignisreiches Jahr für Annes GZSZ-Figur. Im Mai feierte Emily ihren 30. Geburtstag auf Mallorca und im Sommer trat sie vor den Traualtar. Und was wünscht sich Anne im kommenden Jahr für Emily? "Erfolg mit ihrem Label und Action! Ich liebe es, actionreiche Geschichten zu spielen", offenbart die Wahlberlinerin.

MG RTL D / Sebastian Geyer Anne Menden beim Fotoshooting zur Mallorca-Folge von GZSZ

MG RTL D / Bernd Jaworek Anne Menden bei einem Fotoshooting für GZSZ

MG RTL D / Rolf Baumgartner Emily Badak (Anne Menden) und Paul Wiedmann (Niklas Osterloh) am Set von GZSZ

