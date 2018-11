Ihre Familie wächst um ein weiteres Mitglied! Dass Ryan Lochte (34) und seine Kayla Rae Reid (27) megaglücklich miteinander sind, kann wohl niemand übersehen. Erst im vergangenen September heiratete das Paar sogar schon zum zweiten Mal! Aus ihrer Liebe entstand auch bereits ein gemeinsames Kind – ihr Sohnemann Caiden Zane (1). Nun bekommt der Spross des Schwimmstars und des Playboy-Models sogar noch ein Geschwisterchen: Ryan und Kayla verkündeten jetzt, dass sie ein zweites Kind erwarten!

Die Baby-Bombe ließ die süße Rasselbande via Instagram platzen – mit einem superniedlichen Verkündungs-Pic: Auf dem Foto sind der kleine Caiden, Mama Kayla und Papa Ryan zu sehen, der stolz eine Ultraschallaufnahme seines zukünftigen Kindes in die Kamera hält. Das wohl putzigste Detail an der Aufnahme jedoch ist, dass – statt wie üblich die werdende Mutter – hier der Bruder in spe seinen kugelrunden kleinen Bauch präsentiert! Ob der Einjährige ein Brüderchen oder doch ein Schwesterchen bekommt, haben seine Eltern aber noch nicht verraten.

"Boom, Baby Nummer zwei", freut der baldige Zweifachpapa sich unter dem Beitrag. "Ich kann es kaum erwarten, meine vierköpfige Familie dann nach Tokio zu bringen", schrieb der 34-Jährige weiter und spielte damit auf die kommenden Olympischen Spiele an, bei denen der Profisportler wohl mitschwimmen wird.

Instagram / ryanlochte Ryan Lochte und Kayla Rae Reid mit ihrem Sohn Caiden

Instagram / ryanlochte Ryan Lochte mit seinem Sohn Caiden

Instagram / ryanlochte Ryan Lochte und Kayla mit ihrem Sohn Caiden

