Selbst ist die Frau! Da staunt so mancher Beobachter nicht schlecht. Schließlich herrscht im britischen Königshaus eine strenge Etikette. Darf ein Angehöriger des britischen Königshauses eigentlich selbst Auto fahren? Ja, lautet hier die klare Antwort: Herzogin Kate (36) zum Beispiel fährt gelegentlich selbst! Nur kommen die Royal-Fans recht selten in den Genuss, eines so "unköniglichen" Anblicks. Kate, die nun hinterm Steuer "erwischt" wurde, könnte sich dabei sogar auf ein berühmtes Vorbild berufen: Queen Elizabeth II. (92)

"Wenn man das Glück hat, und eine Aufnahme von Kate Middleton bekommt, gerade wenn sie in den Palast fährt", schrieb die hocherfreute Touristin zu ihrem Video, das sie auf Instagram veröffentlichte. In dem Post ist gut zu erkennen, wie die Ehefrau von Prinz William (36) ihren Wagen hochkonzentriert an der Menschenmenge vorbei zum Palasttor steuert. Dabei lächelt sie die Menge freundlich an und winkt kurz mit einer Hand – die andere ruht verantwortungsbewusst auf dem Lenkrad.

Wahrscheinlich noch überraschender: Auch die Queen ist passionierte Autofahrerin und wird bis heute immer mal wieder hinterm Steuer gesichtet. Umso einsamer und ländlicher die Gegend, desto wahrscheinlicher, dass der Chauffeur mal frei hat. Dabei ist die Queen die einzige Britin, die dafür keinen Führerschein braucht – und laut Hello Magazine auch nicht besitzt. Logisch: Da alle offiziellen Dokumente im Land in ihrem Namen ausgestellt werden, müsste sie sich die Papiere ohnehin selbst ausstellen.

GARETH FULLER/AFP/Getty Images Herzogin Kate, Prinz George und Prinz William

Anzeige

WPA Pool / Getty Images Queen Elizabeth II. fährt zur Hochzeit von Prinz Harry

Anzeige

Bob Haswell / Hulton Archive / Getty Images Queen Elizabeth II. 1958 in Windsor

Anzeige

Hättet ihr gedacht, dass Kate und die Queen auch selbst Auto fahren? Ja, das wusste ich! Nein, ich bin überrascht! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de