Wird sich Angelina Heger (26) wieder eine Tätowierung stechen lassen? Die Ex-Bachelor-Kandidatin hat sich gerade erst von einem ungeliebten Körperschmuck verabschiedet: Bis vor Kurzem zierten drei Schwalben die linke Schulter der TV-Beauty – doch nach mehreren Laser-Sitzungen ist das Motiv nun Geschichte. Auch wenn sie dieses Tattoo bereut, kann sie sich durchaus vorstellen, sich ein neues stechen zu lassen – jedoch muss es bestimmte Kriterien erfüllen!

Es darf nicht so sein wie ihre frühere Tätowierung – und zwar aus einem bestimmten Grund: "An dem alten Tattoo hat mich gestört, dass es immer zu sehen war. Ich glaube, wenn es eine andere Stelle wäre, dann wäre es weniger schlimm. Abgesehen von der Stelle hat mich auch das alte Motiv gestört – keine Ahnung, was damals mit mir los war", erklärte die 26-Jährige vor einigen Wochen gegenüber Promiflash. Aus diesem Grund sei sie froh, dass die Tintenverzierung nun von ihrem Körper verschwunden sei.

So sehr sich Angelina über die Entfernung des Tattoos freut – es war ein schmerzhafter Weg bis dahin: "Es hat sehr, sehr weh getan. Bei der ersten Schwalbe dachte ich mir: 'Oah, ich kann nicht mehr!'", erklärte der Fitness-Fan in einem früheren Interview.

WENN.com Angelina Heger mit ihrem alten Tattoo

Anzeige

Snapchat / Angelina Heger Angelina Hegers Tattoo nach der Laserbehandlung

Anzeige

P.Hoffmann / WENN.com Angelina Heger. Reality-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de